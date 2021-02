Suhl Mit einem Autokorso haben Menschen in Suhl gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestiert.

Autokorso in Suhl gegen Corona-Einschränkungen

Es hätten sich an der angemeldeten Aktion am Samstag etwa 40 Fahrzeuge beteiligt, die durch die Südthüringer Stadt gefahren seien, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Alle hätten sich an die Regeln gehalten. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

In Thüringen hat es in den vergangenen Wochen immer wieder kleinere regionale Protestaktionen gegen die Schließung von Schulen, Geschäften, Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen zur Eindämmung der Infektionszahlen gegeben.

