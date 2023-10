Autos kollidieren nach Vorfahrtsfehler: 70-Jährige bei Unfall im Kreis Greiz schwer verletzt

Weida An einer Kreuzung in Greiz sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ereignete sich in Greiz auf der B 92 an der Einmündung zur Ortschaft Hohenölsen ein schwerer Unfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten im Kreuzungsbereich zwei Pkw, vermutlich wegen eines Vorfahtsfehlers. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall eine 70-jährige Renault-Fahrerin schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.