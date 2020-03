Autoscheibe in Seebach beschädigt

Zwei Jugendliche haben am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Scheibe eines in der Straße „Am Stein“ geparkten Volkswagens beschädigt. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Thal.

Bisher ist bekannt, dass beide Täter mindestens 14 Jahre alt und zwischen 165 und 175 Zentimeter groß sind. Beide waren mit einem Kapuzenpullover bekleidet, einer trug eine Brille. Die Polizei Eisenach bittet nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich zu melden unter Telefon: 03691/261124 mit der Bezugsnummer 0055401/2020.

