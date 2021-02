Mit Hund auf der Flucht: Verfolgungsfahrt endet erst mit Unfall im Kreis Nordhausen

Weil der Hund beschlagnahmt werden sollte, ist eine Frau mit dem Tier aus Niedersachsen bis nach Thüringen geflohen. Die Flucht endete im Landkreis Nordhausen, wo die 52-jährige Frau in einen Streifenwagen hineinfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zu Beginn der Flucht verletzte die Frau am Montag eine Polizisten leicht am Fuß.

Montagmittag unterstützten Polizisten zunächst das Veterinäramt, welches den Hund eines in der Ostpreußenstraße in Bad Sachsa (Kreis Göttingen) wohnenden Mannes sollte beschlagnahmt werden.

Hund in Kofferraum gesteckt und Auto verschlossen

Der Hundehalter zeigte sich bei Einsatz mit dieser Maßnahme nicht einverstanden. Er schloss den Hund daher kurzerhand im Kofferraum des Autos seiner Mutter ein, welche sich ebenso in das Auto setzte. Danach verschloss der Mann das Auto von innen. Den Aufforderungen der Polizisten, den Wagen zu verlassen, kam die Dame nicht nach - sie startete den Motor und begann zu rangieren. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht am Fuß verletzt.

Die 52-Jährige flüchtete nun in Richtung Neuhof und von dort weiter in Richtung Schiedungen (Kreis Nordhausen). Mehrfache Haltezeichen der Polizeibeamten ignorierte die Dame und versuchte zu flüchten und missachtete laut Polizei sämtliche Verkehrsvorschriften. Ein weiterer Streifenwagen konnte den Pkw schließlich auf der Dorfstraße in Schiedungen stoppen. Die Frau bremste ihr Auto jedoch zu spät ab, fuhr direkt in den Streifenwagen. Beide Fahrzeugen wurden beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die 52-Jährige ging es danach zur Polizeidienststelle. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen