Bad Salzungen: Gegen Baum geprallt und überschlagen

Bad Salzungen/ Eisenach. Eine junge Frau hat Glück im Unglück. Graffiti in Eisenach

Samstagnacht befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mini die Werrastraße in Richtung Grundecke in Bad Salzungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen Baum, teilt die Polizei in ihrer Meldung mit. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Die Frau konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, schätzt die Polizei.

Graffiti-Sprayer aus Eisenacher Innenstadt geschnappt

In den frühen Morgenstunden des 14. August 2020 besprühten zwei Graffitisprayer innerhalb von einer Stunde etwa 61 Objekte, wie Absperrbaken, Parkscheinautomaten, Verteilerkästen Hausfassaden, Firmenaufsteller und Werbetafeln in der Eisenacher Innenstadt mit schwarzer und roter Farbe. Diese Sachbeschädigungen konnten laut Polizei nun aufgeklärt werden. Bei einem der beiden Personen handele es sich um einen 20-Jährigen, bei dem bei einer im Juli durchgeführten Durchsuchung der Wohnung belastendes Material gefunden wurde. Er habe die Taten eingeräumt. Der bisher bezifferte Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Identität des zweiten Sprayers sei gegenwärtig noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen weiter.

