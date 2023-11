Bad Salzungen: Unbekannter sprüht Seniorin unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht

Bad Salzungen. Direkt an ihrer Haustür ist eine 83-Jährige von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit besprüht worden. Welchen Zweck der Täter verfolgte, ist unklar.

Eine 83-jährige Seniorin ist am Sonntagabend in Bad Salzungen von einer unbekannten Person angegriffen worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, habe der Täter an der Wohnadresse der Dame geklingelt. Als diese die Tür öffnete, sei ihr unvermittelt eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht worden.

Sofort habe die Seniorin die Tür verschlossen. Bei dem Angriff habe sie sich leicht verletzt. Ob der Täter in die Wohnung einbrechen oder die Frau Opfer eines Betruges werden sollte, ist bisher genauso unbekannt wie die Substanz, die die Frau abbekommen hat.

