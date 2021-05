Bank bemerkt auffällige Überweisung - Falsche Polizisten fordern hohe Kaution

Weimar Die Polizei meldet mehrere Betrugsmaschen in Weimar und im Weimarer Land.

Obwohl sie weder Lotto spielte noch ein Abonnement abgeschlossen hatte, reagierte eine 71-jährige Frau aus dem Norden des Weimarer Landes auf ein Anschreiben einer vermeintlichen Inkassogesellschaft. Wie die Polizei mitteilt, überwies sie den darin geforderten Geldbetrag in Höhe von mehr als 300 Euro an eine ausländische Bankverbindung.

Einem Mitarbeiter ihrer Hausbank fiel der offensichtliche Betrugsversuch auf. Er stoppte die Zahlung und bewahrte die Frau vor einem finanziellen Verlust. In einem persönlichen Gespräch mit der Frau animierte er sie, die Polizei einzuschalten.

Betrug im Weimarer Land

Noch dreister gingen Betrüger bei einer Frau aus Kleinschwabhausen vor. Eine Anruferin habe sich als Tochter der 83-Jährigen ausgegeben und unter Tränen berichtet, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, teilt die Polizei mit.

Damit sie nicht inhaftiert werde, sei eine Kautionszahlung von mehr als 40.000 Euro nötig.

Eine andere Frau, die das Telefonat übernahm und sich als Polizistin ausgab, bestätigte dies. Kollegen von ihr würden die Summe im Laufe des Tages bei ihr abholen.

Glücklicherweise witterte die Frau den Betrug und meldete sich bei der richtigen Polizei. Hinweise zu den Tätern am Telefon gibt es derzeit nicht. Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Anrufen. Besonders wenn der Anrufer darauf hinweist, mit niemandemüber den Vorfall zu sprechen.

Ladendieb

Ein Mann wurde am Mittwochnachmittag beim Diebstahl in einem Weimarer Supermarkt erwischt. Der 44-Jährige entwendete aus dem Markt in der Rießnerstraße Waren im Wert von 45 Euro. Als er den Laden mit den Sachen im Rucksack verlassen wollte, wurde er aufgehalten. Da er sich den Mitarbeitern gegenüber unkooperativ und abweisend verhielt, wurde die Polizei hinzugebeten. Erst dann gab er seine Personalien bekannt.

Verkehrskontrollen

In Nohra führten Beamte Dienstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Einer der zehn festgestellten Temposünder hatte es besonders eilig. Eine 66-jährige Frau war bei erlaubten 50 km/h mit 80 km/h unterwegs.

Aufgrund vermehrter Beschwerden kontrollierte der zuständige Kontaktbereichsbeamte in Hopfgarten in jüngster Vergangenheit vermehrt das geltende Durchfahrtsverbot in der Straße Bei der Kirche. Immer wieder nutzen Verkehrsteilnehmer die Straße als Umfahrung einer derzeitigen Baumaßnahme.