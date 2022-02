Baucontainer in Ummerstadt aufgebrochen

Ummerstadt. Unbekannte haben vom Freitag auf Samstag einen Baucontainer in Ummerstadt aufgebrochen. Sie stahlen Sachen im hohen Wert.

Unbekannte Täter haben in Ummerstadt einen Baucontainer aufgebrochen. In der Zeit von Freitag- bis Samstagmittag stahlen die Diebe verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge aus dem Container, der auf einer Baustelle in der Brückenstraße steht. Bisher ist laut Polizei noch unklar wie hoch der Sachschaden ist.

Zeugen zum Tatgeschehen sollen sich bitte an die Polizei unter der Tel. 03685 778-0 wenden.