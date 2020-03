Die Polizei in Weimar musste am späten Samstagabend zum Beethovenplatz ausrücken.

Weimar. Zwei männliche und eine weibliche Person sind am späten Samstagabend in Weimar dabei beobachtet worden, wie sie einen Baum aus der Erde gerissen und anschließend herumgetragen haben.

Baum aus Erde gerissen und weggeworfen

Nach Angaben der Polizei in Weimar meldete sich ein Zeuge am Samstagabend gegen 22 Uhr. Dieser meldete vom Beethovenplatz zwei männliche und eine weibliche Person, die gerade einen Baum und einen Holzpfeiler aus der Erde gerissen haben sollen. Anschließend hätten die drei ihn in Richtung Steubenstraße getragen.

Als der Zeuge die Täter daraufhin ansprach, sollen diese den Baum fallen gelassen und weggerannt sein. Die Polizei schickte zwar einen Streifenwagen zum Beethovenplatz, von den Tätern fehlte aber jede Spur.