Baumaschine brannte lichterloh

Montagnachmittag begann eine Baumaschine während der Fahrt in der Straße „Hohe Klinge“ in Laudenbach im Kreis Schmalkalden-Meiningen aus dem Motorraum zu qualmen. Der Fahrer hielt sein Gefährt an und stieg aus.

Schon kurz danach stand die Maschine in Vollbrand und auch die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass sie vollständig abbrannte. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand.

