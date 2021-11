Baumaschinen als Beute: Werkzeug aus Container gestohlen

Ilmenau. Unbekannte haben aus einem Baucontainer in der Erfurter Straße in Ilmenau Baugeräte im Wert von 5000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Ilmenauer Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Wie sie informierte, ist in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, in einen Baucontainer, der in der Erfurter Straße steht, eingebrochen worden.

Die Diebe erbeuteten zwei Verdichtungsdampfer und einen Benzinhammer im Wert von mehr als 5000 Euro. Der Einbruchsschaden liegt bei 200 Euro.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 03677/601124

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: