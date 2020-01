Ein Mann hat im Weimarer Land einem Bekannten Bauschaum in die Haare gesprüht (Symbolfoto).

Apolda. Ein Mann hat im Weimarer Land einem anderen Mann Bauschaum in die Haare gesprüht.

Bauschaum in den Haaren – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Neujahrsabend in Eckolstädt (Weimarer Land) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sprühte ein junger Mann einem Bekannten Bauschaum in dessen Haare. Der Bauschaum trocknete sehr schnell.

Da helfe wohl nur noch eine Schere, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

