Baustelle in Eisenberg leer geräumt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baustelle in Eisenberg leer geräumt

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag und Montag in ein Einfamilienhaus in Eisenbergs Schützengasse ein, meldet die Polizei. Aus dem im Umbau befindlichen Haus stahlen sie Baumaterialien, wie Fliesen und Kupferkleinteile, sowie Akkuschrauber und Bohrmaschinen von Makita, Bosch und Hilta. Zudem wurden ein Makita Baustellenradio, Baustrahler und Lasermessgerät gestohlen. Die Polizei schätzt den Beutewert auf 8000 Euro.

Es werden nun Zeugen der Tat gesucht. Hinweise an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon: 036428/640.

Nur kurz abgestellt: Diebe klauen Pkw in zehn Minuten

Junger Fahrer verliert Kontrolle und beschädigt Telekommast