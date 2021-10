Bei lautstarkem Streit zwischen zwei Frauen in Gera werden auch Kinder verletzt

Gera/ Landkreis Greiz. Zeugen werden auch nach einem Supermarkt-Einbruch und nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht.

Supermarktmitarbeiter meldeten am Montag einen Einbruch. Demnach verschafften sich im Zeitraum vom 2. bis 4. Oktober bislang unbekannte Täter Zugang zum Markt in der Geraer Braustraße und durchsuchten dort die Umkleideräume. Ob die Einbrecher beim Verlassen des Marktes etwas stahlen, ist bisher unklar, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 zu melden, wenn sie Hinweise haben.

Lautstarker Streit zwischen zwei Frauen

Geraer Polizeibeamte kamen Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Zeulsdorfer Straße, nachdem von dort die Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine 37-jährige Frau mit einer 30-Jährigen in verbalen Streit. Dieser Streit gipfelte darin, dass die 37-Jährige die andere Frau und ihre beiden anwesenden Kinder körperlich angriff und dabei leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde nicht gewünscht. Warum die mit über zwei Promille alkoholisierte 37-Jährige mit der anderen Frau in Streit geriet, ist bislang unklar. Zeugenhinweise zum Vorfall an die Telefonnummer: 0365/829-0.

