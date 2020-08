Beine zusammengebunden: Tierquäler ertränken Hunde

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag und Sonntag vergangener Woche zwei Mischlingshunde in das Wasserauffangbecken der Agrargenossenschaft in der Pleßstraße in Rosa geworfen. Die Tiere ertranken, weil ihnen zuvor die Beine zusammengebunden worden waren. Der Dackel hatte außerdem Verletzungen an Schnauze und Rücken.

Am Dienstag hatte der Besitzer seinen Dackel- und seinen Cheaper-Mischlingshund vermisst. Ein Zeuge entdeckte am Sonntag nun die toten Tiere im Auffangbecken und informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise zu den Tierquälern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/5910 zu melden.

Immer wieder kommt es zu solch grausamen Ereignissen. Auf einer Weide bei Bellstedt hatte Ende Juli ein Unbekannter auf ein Galloway-Kalb eingestochen, bis es zusammenbrach und starb. Ein Kater musste in Steinach eingeschläfert werden, nachdem er mit einem Diabolo-Geschoss verletzt worden war. Im April trennten Tierquäler zwei Kamerunschafen in Bleicherode die Köpfe ab.

