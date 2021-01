Die Polizei hat in Gotha einen berauschten Mann auf einem Elektro-Skateboard erwischt. (Symbolbild)

Berauscht mit Elektro-Skateboard in Gotha unterwegs

Polizeibeamte haben am Mittwochabend in Gotha einen 26 Jahre alten Mann kontrolliert, der mit einem Elektro-Skateboard in der Reuterstraße unterwegs war. Wie sich herausstellte, war das Board nicht zugelassen.

Darüber hinaus stand der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein mit ihm durchgeführter Drogen-Vortest reagierte positiv auf Opiate. Dem 26-Jährigen wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

