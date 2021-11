Bergwacht und Polizei befreien Mann in Südthüringen aus Notlage

Bad Salzungen. Polizei, Feuerwehr und Bergwacht haben einen Mann aus einer Notlage befreit. Der 35-Jährige befand sich an einem schwer zugänglichen Hang - stark betrunken und aggressiv.

Die Rettungsleitstelle benötigte Samstagabend Unterstützung von der Polizei, um einen stark betrunkenen Mann in Kloster Unter den Bergen medizinisch zu versorgen. Der 35-Jährige war erheblich aggressiv und hielt sich zudem noch in einem nur schwer zugänglichen Hanggebiet auf, so dass zur Bergung auch noch die Bergwacht mit hinzugezogen werden musste.

Er wurde im Anschluss ins Klinikum gebracht.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: