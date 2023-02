Betrunkener Mann brüllt in Gera rechte Parolen

Gera. Einen Platzverweis erhielt Donnerstagabend ein 30-Jähriger in Gera der durch rechtsgerichtete Ruhestörung auffiel.

Mit einer Anzeige muss ein 30-jähriger Geraer rechnen, der am Donnerstagabend in der Kurt-Keicher-Straße rechtsextreme Parolen herumbrüllte. Nach Angaben der Polizei waren die Schreie so laut, dass sie außerhalb der Wohnung deutlich zu hören waren, in der sich der Mann befand. Zeugen informierten die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Es stellte sich heraus, dass der Mann der Polizei schon bekannt ist. Ein Test seines Atemalkohols zeigte einen Wert von 3 Promille. Er wurde des Platzes verwiesen und muss mit einer Anzeige rechnen.

