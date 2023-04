Betrüger erleichtern Neuhäuserin fast um ihr ganzes Erbe

Winterlicher Blick von Großgeschwenda über Schloss Wespenstein zum Rennsteig bei Neuhaus am Rennweg. In der ehemals höchstgelegenen Kreisstadt der DDR gab es jetzt einen Fall von Romance Scamming.

Neuhaus am Rennweg Erst Vertrauen aufgebaut, dann hohen Geldbetrag kassiert: Die Saalfelder Polizei warnt vor fataler Falle im Internet.

Fast ihr gesamtes Erbe verlor eine Frau aus Neuhaus am Rennweg durch eine fatale Falle im Internet. Die Saalfelder Polizei machte den Fall am Sonntag öffentlich.

Über mehrere Jahre hinweg nahmen unbekannte Täter demnach mit der älteren Dame aus Neuhaus am Rennweg Kontakt über das Internet auf. Zunächst sei Vertrauen aufgebaut, später Geld erbeten worden. Die Beerdigung eines Angehörigen im Ausland sollte damit ermöglicht werden. Die Dame übermittelte im Glauben, das Richtige zu tun, einen großen Teil ihres Erbes - etwa 16.500 Euro.

Polizei warnt von Scammern, die im Internet unterwegs sind

Die Polizei, die den Fall als "Romance Scamming" einordnet, warnt: "Wahren Sie bitte den nötigen Respekt und das gesunde Misstrauen gegenüber fremden Personen - gerade in der Anonymität des Internets". Opfer eines solchen Betruges zu werden, sei nicht nur sehr ärgerlich, sondern teilweise auch beschämend. "Scheuen Sie sich bitte dennoch nicht, sich Ihrer Familie/Freunden und der Polizei anzuvertrauen. Blockieren und löschen Sie Kontakte, die ungerechtfertigte Geldforderungen an Sie stellen", so die Polizei in Saalfeld.

Ein kurzer Chat oder eine nette Mail von einem Unbekannten – das so genannte Love- oder Romance-Scamming fängt harmlos an. Die Scammer suchen auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder Facebook nach Opfern und durchforsten dort die Mitgliederlisten. Eine kurze Online-Einladung zum Chat dient vielen als Erstkontakt. Um sich beim potenziellen Opfer interessant zu machen, legen sich Romance-Scammer ungewöhnliche Lebensgeschichten zu – und sie hinterlassen immer einen seriösen Eindruck.

