Gera. In mehreren ostthüringer Landkreisen hat die Polizei in den vergangenen Tagen vermehrt betrügerische Anrufe registriert, die vor allem bei älteren Menschen gemacht werden.

Betrüger wollen mit Corona-Anrufen an das Geld älterer Menschen in Ostthüringen

Seit mehreren Tagen werden in Ostthüringen vor allem ältere Menschen von einem angeblichen Arzt oder von Klinikpersonal angerufen. Während des Telefonats wird über eine Corona-Erkrankung eines Angehörigen informier. In einer anderen Variante wird von den Betrügern am Telefon mitgeteilt, dass ein Angehöriger im Sterben liegt.

Um den erkrankten Angehörigen helfen zu können, soll der Angerufene kostenpflichtige Medikamente bestellen. Dazu müsste aber vorher ein fünfstelliger Geldbetrag gezahlt werden. Bisher hatten die Täter laut Angaben der Polizei mit dieser Masche jedoch keinen Erfolg.

Die Polizei warnt: Bei diesen polizeibekannten Anrufen handelt es sich ausschließlich um eine Betrugsmasche. Die Betrüger erfinden Notsituationen von Angehörigen und versuchen somit an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Die Polizei rät: Man sollte auf gar keinen Fall solche Zahlungsaufforderungen am Telefon eingehen. Niemals sollte man seine persönlichen Daten herausausgeben. Die Angerufenen sollten sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und solche Anrufe sofort abbrechen. Anschließend sollte man Rücksprachen mit seinen Angehörigen oder Vertrauenspersonen halten und dann die Polizei verständigen.