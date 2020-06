Bürgel. In letzter Zeit rufen vermehrt falsche Polizisten in Thüringen an. Nun gibt es eine neue Betrugsmasche, auf die ein 85-Jähriger im Saale-Holzland-Kreis hereingefallen ist.

Betrug am Telefon: 85-Jähriger kauft Guthabenkarte im Wert von 500 Euro

Nachdem in den vergangenen Tagen wieder vermehrt falsche Polizisten in Thüringen angerufen haben, wurde nun ein 85-Jähriger aus Bürgel Opfer einer anderen Betrugsmasche am Telefon.

Mittwochmittag klingelte eine unbekannte Rufnummer. Es meldete sich ein „Herr Berger“ und informierte den älteren Herrn, dass er angeblich 36.000 Euro in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Das Geld wolle man ihm vorbeibringen. Hierfür müsse er allerdings eine Guthabenkarte, eine sogenannte Cash-Karte, im Wert von 500 Euro kaufen und bereithalten. Dem Mann wurde dann in weiteren Telefonaten erklärt, wie er sich in einem nahegelegenen Supermarkt eine solche Guthabenkarte besorgen solle.

Der 85-Jährige folgte den Anweisungen, denn er hoffte auf den Geldgewinn. Der Anrufer leitete ihn daraufhin an, den Nummerncode auf der Guthabenkarte freizurubbeln. Per Telefon verriet der Mann den Code, mit dem man online einkaufen kann - was der Betrüger mit großer Wahrscheinlichkeit getan haben wird.

Gemeldet hat er sich seitdem nicht mehr bei dem vermeintlichen Gewinner.

