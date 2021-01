Betrug beim Online-Banking - Mann holt fremdes Päckchen ab

Die Polizei in Weimar meldet diese Vorkommnisse (Symbolbild).

Weimar. Das meldet die Polizei aus Weimar und dem Weimarer Land am Donnerstag.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in Legefeld in der Kastanienallee gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 54-jährige Fahrer eines Lkw auf der Holzdorfer Allee aus Holzdorf kommend in Richtung Kastanienallee. Dort kam ihm ein Linienbus entgegen.

Aus noch ungeklärter kollidieren die beiden Fahrzeuge, bei dem Unfall ging die Frontscheibe des Lkw zu Bruch. Durch umherfliegende Splitter wurde der Lkw-Fahrer am Hals verletzt.

Der Busfahrer fuhr einfach weiter, konnte aber später ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Betrug mit Online-Banking

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 14.45 Uhr ein Trickbetrug in Blankenhain angezeigt. Ein unbekannter Mann hatte eine 65-Jährige telefonisch aufgefordert, per Online-Banking 2700 Euro freizugeben, nachdem ihr erklärt wurde, dass ihr Computer gehackt wurde.

Man wolle ihr behilflich sein, schädigende Dateien zu löschen. Dabei gab die Frau gutgläubig Daten ihres Onlinekontos preis. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, keine vertraulichen Daten an fremde Personen weiterzugeben.

Mann holt fremdes Päckchen ab

Eine 22-jährige Frau wollte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ihr Paket im Paketshop in der Schwanseestraße in Weimar abholen. Zuvor hatte sie eine Nachricht vom Paketzusteller erhalten.

Im Geschäft wurde ihr mitgeteilt, dass das Paket bereits am 26. Januar von einem Mann abgeholt wurde. Der unbekannte Täter hatte eine Vollmacht vorgelegt, die angeblich durch die Geschädigte unterschrieben wurde.

Da dies nicht der Fall war, erstattete die Frau Anzeige wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung. Das Paket hatte einen Wert von rund 350 Euro.

