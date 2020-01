Ein Zeuge hatte die Polizei in der Nacht über einen verlassenen Pkw auf einer Landstraße bei Holzthaleben informiert, welcher Unfallspuren hatte.

Holzthaleben. Die Polizei suchte in der vergangenen Nacht in Holzthaleben nach einem Unfallverursacher, welcher sein Auto stehen gelassen hatte.

Betrunkene baut Unfall und flüchtet trotz Verletzungen

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeuge sie in der vergangenen Nacht über einen beschädigten Pkw an einem beschädigten Baum auf der Landstraße zwischen Keula und Holzthaleben informiert – vom Fahrer fehle jede Spur.

Die vor Ort eingetroffenen Polizisten fanden tatsächlich einen Pkw vor, der frische Unfallspuren hatte. Die erfolgreichen Ermittlungen zum Halter des Autos führten zu einer 45 Jahre alten Frau, welche zuhause den Polizisten die Tür öffnete. Das sie durch den Unfall Verletzungen davongetragen hatte war genauso wenig zu übersehen, wie die Tatsache, das sie unter Alkoholeinfluss stand.

Die 45-Jährige musste die Polizisten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Zudem wurde sie medizinisch versorgt. Die Polizei vermutet, dass die Frau von Keula nach Holzthaleben in ihrem Auto unterwegs war. In einer Kurve muss sie die Kontrolle darüber verloren haben, so dass ihr Auto von der Straße abkam und anschließend frontal gegen einen Baum stieß.

Ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls bereits Alkohol konsumiert hatte, wird nun ermittelt.