Betrunkenen Autofahrer in Mühlhausen erwischt

Mühlhausen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Ihr Verdacht bestätigte sich.

Zeugen informierten am frühen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer in Mühlhausen. Der Mann befuhr mit seinem Dacia Duster einen Parkplatz am Kiliansgraben, vermeldet die Polizei.

Als der Fahrer aus seinem Auto ausstieg, bemerkten die Zeugen die Alkoholisierung und riefen die Beamten. Die alarmierten Polizisten ließen den 60-Jährigen pusten. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich: Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

