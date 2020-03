Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener Autofahrer landet im Gleisbett

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Montag gegen 22 Uhr in der Lasurstraße in Gera mit seinem Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn festgefahren und dadurch für Behinderungen gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde bei dem 43-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt.

Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis an, zudem besaß der Mann keinen Führerschein. Der 43-Jährige blieb unverletzt, auch sein Auto überstand den Vorfall ohne Schäden. Der Straßenbahnverkehr war am späten Montagabend mehr als eine Stunde lang gestört.

