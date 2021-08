Betrunkener Autofahrer mit Damenslip auf dem Kopf in Zella-Mehlis unterwegs

Zella-Mehlis In Zella-Mehlis hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer mit einem pinken Slip auf dem Kopf angehalten. Danach eskaliert die Situation.

Am Mittwochabend hat ein aufmerksamer Bürger die Polizei über einen anscheinend betrunkenen Autofahrer informiert, welcher einen pinken Damenslip auf dem Kopf trug. Die Polizeibeamten stellten den Autofahrer in der Industriestraße in Zella-Mehlis fest.

Im Laufe des Einsatzes warf der 65-jährige Mann den eingesetzten Polizisten eine Bierflasche vor die Füße, beleidigte diese mehrfach und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Dadurch wurde einer der Beamten verletzt und ist vorerst dienstunfähig.

