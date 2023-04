Betrunkener Autofahrer rammt in Nordhausen beim Überholen mehrere Autos und fährt weiter

In Nordhausen kollidiert ein Autofahrer bei einem riskanten Überholmanöver gleich mit zwei Fahrzeugen. Mit seinem stark beschädigten Auto fuhr er einfach weiter.

Nach einem waghalsigen und gefährlichen Überholmanöver in Nordhausen ist ein 65-jähriger Autofahrer erst mal seinen Führerschein los. Wie die Polizei am Dienstag informierte, soll der Mann am Montag auf der Bundesstraße 4 in Richtung Ilfeld trotz Gegenverkehr zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt haben und dabei sowohl mit einem entgegenkommenden Fahrzeug als auch mit einem Auto, was überholt wurde, kollidiert sein.

Anstatt anzuhalten, sei der Mann mit seinem erheblich beschädigten Auto einfach weitergefahren. Die Ermittlungen führten die Beamten noch am Abend zu dem 65-Jährigen. Er räumte den Unfall ein und gab an, am Mittag Alkohol getrunken zu haben. Das bestätigte ein Atemalkoholtest. Die Ergebnisse einer Blutuntersuchung im Krankenhaus müssten nun klären, wieviel Alkohol der Mann zum Unfallzeitpunkt noch im Blut hatte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

