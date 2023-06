Betrunkener Fußgänger in Schmölln von Auto angefahren

Schmölln. Ein Autofahrer konnte in Schmölln nicht schnell genug bremsen und erfasste einen Fußgänger.

Ein betrunkener Fußgänger ist in Schmölln im Landkreis Altenburger Land von einem Auto angefahren worden. Der 61-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 39-jährige Autofahrer fuhr am Mittwochmorgen auf der Uferstraße, als der Fußgänger unvermittelt die Straße überquert habe. Der Fahrer konnte demnach nicht schnell genug bremsen und erfasste den Fußgänger. Ein Atemalkoholtest des Fußgängers ergab 2,21 Promille.

