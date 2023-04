Betrunkener Mann fährt Schlangenlinien auf der Bundesstraße 89 und schläft im Auto ein

Ritschenhausen. Ein 42-Jähriger ist am Dienstagmorgen durch seine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Schlussendlich schlief er in seinem Auto ein.

Am Dienstagmorgen war ein 42 Jahre alter Autofahrer betrunken auf bei Ritschenhausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann vom Riethweg aus auf die Bundesstraße 89 auffahren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten.

Ein 27-Jähriger konnte nur durch starkes Bremsen seinen Unfall verhindern und traute wohl seinen Augen kaum, als er nun dem 42-jährigen Audifahrer hinterherfuhr. Immer wieder sei dieser auf die Gegenfahrbahn geraten, habe stark abgebremst und dann wieder beschleunigt.

Schließlich stoppte der 42-Jährige sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Neubrunn – und schlief schließlich ein, bis ihn die Polizei aus Meiningen fand. Bei einem Atemalkoholtest pustete der Mann 1,96 Promille ins Testgerät. Ein Vortest reagierte zudem positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Bei der Kontrolle habe der Mann zudem aggressiv reagiert, so dass ihm Handschellen angelegt wurden, ehe er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.