Erfurt. Ein 56-Jähriger beschädigte am Sonntag in Erfurt bei dem Versuch, einen Herd mit einer Sackkarre zu transportieren Schäden an einem abgestellten Auto.

Betrunkener Mann will Herd transportieren und beschädigt dabei Auto

Nach Angaben der Polizei startete der 56-Jährige den Transport des Herdes auf seiner Sackkarre am Sonntagmittag. Der Mann hatte zuvor einiges an Alkohol getrunken, weshalb sich der Transport für ihn auf nassem Gehwegen zu einem schwierigen Vorhaben entwickelte. So geriet er auf halber Strecke mit der Sackkarre und dem schwerem Herd darauf ins Straucheln.

Es kam, was kommen musste: Der Herd kippte von der Sackkarre und stieß beim herunterfallen gegen einen geparkten Pkw. Nachdem der 56-Jährige den hinterlassenen Schaden in Augenschein genommen hatte, notierte er seine Personalien auf einem Zettel und hinterließ diesen an dem beschädigtem Auto.

Das schlechte Gewissen schien ihn dennoch weiterhin zu plagen, weshalb er wahllos eine Klingel an einem Mehrfamilienhaus betätigte und nach dem Fahrzeughalter fragte. Der Mann, bei dem er geklingelt hatte, wurde sofort misstrauisch und verständigte die Polizei.

Diese führten einen Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen durch, welcher einen Wert von knapp zwei Promille anzeigte. Der Fahrzeughalter wurde anschließend von der Polizei über den Schaden an seinem Auto informiert und half beiden Männern zudem bei der Schadensregulierung.