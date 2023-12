Betrunkener Radfahrer gestoppt - 14-jähriger Ladendieb erwischt

Jena. Mit fast zwei Promille war ein 20-Jähriger auf dem Fahrrad unterwegs. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena.

Die Polizei hat Donnerstag kurz vor Mitternacht einen betrunkenen 20-Jährigen in Jena auf dem Fahrrad erwischt. Wie die Polzei mitteilt, fuhr der Mann auf der Erfurter Straße, als die Polizei ihn anhielt.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille.

14-jähriger Ladendieb erwischt

Am Donnerstagnachmittag erwischte ein Ladendetektiv einen 14-jährigen Jugendlichen in einem Elektronikgeschäft in der Goethestraße in Jena bei einem Diebstahl. Der Junge entwendete ein Headset und eine Tastatur im Gesamtwert von 200 Euro aus dem Geschäft.

Die Polizei nahm den 14-Jährigen mit zur Dienststelle, um ihn dort seinen Eltern zu übergeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

