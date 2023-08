Betrunkener VW-Fahrer kollidiert in Schmölln mit drei parkenden Autos

Schmölln. Einigen Schaden hat ein Autofahrer in Schmölln verursacht. Seine Promillefahrt bleibt nicht ohne Folgen.

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr ist ein 63-jähriger VW-Fahrer in Schmölln in der Straße Am Kiesberg längsseits mit drei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst fort und stellte sein Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz ab.

Gegenüber der Polizei räumte der 63-Jährige ein, gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,44 Promille. Im Krankenhaus erfolgte daher eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

