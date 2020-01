Weimar. Wenige Tage nach dem Holocaust-Gedenktag ist ein Bild eines KZ-Überlebenden in einer Freiluftausstellung in Weimar verunstaltet worden.

Bild eines KZ-Überlebenden in Weimar verunstaltet

Das Großporträt des heute 93-jährigen Andrej Moisejenko aus Weißrussland sei in der Nacht zum Freitag mit einem Hitler-Bart beschmiert worden, teilte Martin Kranz, Organisator der seit dem vergangenen Frühjahr gezeigten Ausstellung, mit.

Der Polizei in Weimar lag zunächst noch keine Anzeige vor, wie sie auf Anfrage mitteilte. Ihm sei wichtig gewesen, zunächst die Schmiererei so schnell wie möglich wieder zu entfernen, sagte Kranz.

Am 31. Januar 1933 waren die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen. 1937 wurde bei Weimar das NS-Konzentrationslager Buchenwald errichtet, in dem 280.000 Menschen inhaftiert waren. 56.000 Menschen kamen ums Leben. „Im 75. Jahr der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald ist dieser Vorfall ernst zu nehmen“, sagte Kranz. Anfang April 1945 hatten US-Truppen das Lager befreit, zu den Gedenkfeierlichkeiten werden in diesem Jahr auch wieder ehemalige Häftlinge erwartet.

Bereits im November hatte ein betrunkener Mann gegen das Bild gespuckt, uriniert und getreten. Das Bild ist Teil einer Ausstellung „Die Zeugen“ in der Innenstadt. Die 16 Foto-Porträts ehemaliger Gefangener, die der Künstler Thomas Müller angefertigt hat, säumen die Straße vom Weimarer Hauptbahnhof bis zum neuen Bauhaus-Museum.

