Blitzer in Reisdorf und überraschende Funde in Apolda

Reisdorf. Etliche Autofahrer hatte es in Reisdorf zu eilig. Andere in Apolda waren vergesslich.

Drei übereilige Autofahrer werden nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstag, 4. Mai, in der Ortslage von Reisdorf demnächst für eine gewisse Zeit zu Fuß gehen müssen, teilte die Polizei mit. Zwischen 7 und 12.45 Uhr seien dort 244 Fahrzeuge gemessen worden. Dabei gab es 49 Beanstandungen, fünf davon im Bereich eines Bußgeldes. Die zulässige Geschwindigkeit in der Ortslage Reisdorf beträgt 50 Stundenkilometer. Der höchste gemessene Überschreitung lag bei 88 Kilometern pro Stunde.

Seltsamer Werkzeugfund in Apolda

Apolda. Eine herrenlose Tasche mit Werkzeug hat in Apolda die Polizei am Dienstag, 4. Mai, eingesammelt und verwahrt diese jetzt. Ein Zeuge hatte die Ordnungshüter darüber informiert das die Tasche am Lindenberg herumsteht. Ein Mann habe dieser am Tag zuvor dort stehen gelassen, nach dem er an einem Fahrzeug herumgeschraubt hatte. Der Eigentümer kann sich auf der Polizeiinspektion Apolda melden.

Demoliertes Verkehrsschild in Apolda

Apolda. Ein Unbekannter hat in der Apoldaer Bachstraße das Schild eines Fußgängerüberweges mit einem Fahrzeug demoliert. Einer Streife hatte das krumme Schild in der Nacht zum Mittwoch 5. Mai, gesehen. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Die Beamte schrieben eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Schaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.