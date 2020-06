Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blitzkarte, Regenradar, Unwetterwarnungen für Thüringen: Hier regnet, blitzt und donnert es

In der Nacht zum Mittwoch sollen laut Deutschem Wetterdienst in Thüringen von Westen starke, teils schwere Gewitter aufziehen. Sie verlagern sich ostwärts und ziehen nach Mitternacht ab. Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass es in weiten Teile von Ostthüringen am späten Sonntagabend und in der Nacht zum Montag örtlich mit schweren Gewittern und heftigem Starkregen, mit orkanartigen Böen und Hagel gerechnet werden muss. Die Gewitterzellen sollen im Laufe der zweiten Nachthälfte abziehen.

Wir haben einen Überblick zusammengestellt, wo Sie sich schnell über die aktuelle und kommende Wettersituation informieren können:

Wo es gegenwärtig blitzt, seht ihr auf der Karte von LightningsMaps: Zur Blitzkarte geht es hier

Auf dem Regenradar von www.wetteronline.de könnt ihr mit wenigen Minuten Verzögerung verfolgen, wo es gerade regnet.

Schließlich zeigt der Deutsche Wetterdienst auf den Landkreis oder die kreisfreie Stadt genau an, wo dieser gerade in (Ost)Thüringen vor Unwetter warnt: Zur DWD-Warnkarte für Thüringen geht es schließlich hier.

Und der Testsieger der Stiftung Warentest unter den Online-Wetterdiensten macht hier seine Vorhersagen und Warnungen: www.wetter.com.