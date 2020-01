Brände im Eichsfeld verursachen insgesamt rund 400.000 Euro Schaden

Ein bedrückendes erstes Wochenende in diesem Jahr liegen hinter Wachstedt und Dingelstädt. Zwei Wohnhäuser standen am 4. beziehungsweise 5. Januar in Flammen. Beide Male wurde niemand ernsthaft verletzt, aber die Hausbesitzer stehen vor dem Nichts. Beide Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Nach den Bränden haben am Montagvormittag Ermittler der Kriminalpolizei die Brandorte aufgesucht. Im Ergebnis der Spurensuche schließen die Kriminalisten in beiden Fällen vorsätzliche Brandstiftung aus, erklärte Fränze Töpfer, Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Nordhausen.

In Dingelstädt, erklärte sie, habe sich ein Pkw, der in der Garage abgestellt war, entzündet. Das Fahrzeug sei an ein Batterieladegerät angeschlossen gewesen. Es habe sich nicht um ein Elektroauto gehandelt, so Töpfer. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden im Wendener Weg auf rund 150.000 Euro.

Brandgefahr für umliegende Häuser wurde in Dingelstädt gebannt

Ein Übergreifen der Flammen von dem Wohnhaus, in dem eine 59-Jährige mit ihrem 30 Jahre alten Sohn lebt, auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Allerdings sei die Bepflanzung auf der Grenze zum Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU), der an die Einsatzstelle geeilt war, kümmerte sich gleich um die

Der Brand in Dingelstädt war von einem Auto ausgegangen, dessen Batterie aufgeladen werden sollte. Foto: Sebastian Grimm

Unterbringung der beiden Bewohner. Laut Ordnungsamtsleiter Ansgar Nolte sind sie in einer Pension untergebracht. In der Stadtverwaltung, so Nolte, wolle man nun sehen, wie es weitergeht. Wenn weitere Unterstützung nötig sei, stehe die Kommune den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite.

Alarmierung um 1.28 Uhr

In der Nacht zum Sonntag um 1.28 Uhr musste die Rettungsleitstelle dann Feuerwehren in die Wachstedter Feldstraße alarmieren. Bürgermeister Leander Lins wachte von der Sirene auf, zog sich sofort an und eilte nach draußen. „Als ich ankam und die Flammen in die Höhe schlugen, wusste ich schon: Das wird ein Totalschaden.“ Das bewahrheitete sich auch im hellen Licht des nächsten Tages.

Das Nebengebäude ist als solches kaum noch zu erkennen. Das Wohnhaus, auf das die Flammen schnell übergriffen, ist ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, auch weil die Kameraden viele Ziegel von der Dingelstädter Drehleiter aus entfernen mussten, um an die Brandherde unter dem Dach zu gelangen.

250.000 Euro Schaden in Wachstedt

Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizeisprecherin, entstand durch den Brand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Weil das Wohnhaus einsturzgefährdet ist, sperrten Mitarbeiter der Bauaufsicht den Brandort. Die Ermittler hatten die Statiker am Montagvormittag angefordert. Das Feuer war laut Fränze Töpfer in einem Anbau ausgebrochen, in dem ein Holzofen betrieben wurde. Das Haus wurde vorerst mit Flatterband abgesichert, das später von einem Bauzaun ersetzen werden soll, damit eventuell herabfallende Ziegel oder andere Hausteile niemanden verletzen.

„Das Haus hat sehr gelitten, es ist wie im Rohbau“, machte Leander Lins das Ausmaß des Brandes deutlich. Er selbst war am Montag mit der Bauaufsicht und der Polizei vor Ort. Sonntagmorgen hatte er sich auf Bitte des Ortsbrandmeisters Mathias Lins darum gekümmert, einen Versorgungspunkt für die zahlreichen Ersthelfer zu organisieren. „Die alte Gemeindeschenke kam uns gleich in den Sinn. Wir wussten: Die bekommen wir am schnellsten warm.“ Also wurde Kaffee gekocht, und Anwohner und Bekannte der Geschädigten schmierten Brote. „Einige Bürger kamen vorbei und spendeten Wurst und Brot“, ist der Bürgermeister dankbar.

Bewohner kommen bei Familie unter

Die kommenden zwei Wochen können die Bewohner des Hauses, der 55-jährige Martin Staufenbiel und seine 83-jährige Mutter Anna, bei der Familie in Hundeshagen unterkommen. Für die Mutter soll für die Dauer eines Jahres ein Platz in einer Wohneinrichtung gefunden werden. Währenddessen hoffe Martin Staufenbiel, das Haus wieder aufbauen zu können, um seine Mutter dann wieder zu sich zu holen. Er selbst war in der Nacht vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, konnte am nächsten Tag aber schon wieder nach Hause.

Gute Nachrichten gab es immerhin vorerst von der Versicherung. Deren zuständige Mitarbeiterin Janin Rosenthal war am Montagmorgen vor Ort. Sie sagte, dass die Familie „vernünftig abgesichert“ sei. Für sie sei wichtig, bei solchen Vorfällen mit vor Ort zu sein, da es auch besser für die Psyche der Betroffenen sei, wenn jemand von der Versicherung dabei ist.

Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen

Wachstedts Bürgermeister Leander Lins wies derweil noch darauf hin, dass es sicherungstechnische Gründe nötig machen könnten, einen Teil der Feldstraße zu sperren. „Die Bürger sollten sich also darauf einstellen, weil so auch der Friedhof nicht mehr wie gewohnt erreichbar sein wird.“ Er wünsche den Betroffenen viel Kraft.

Noch sind die Ermittlungen zu den Brandursachen nicht endgültig abgeschlossen. In beiden Fällen werden Gutachter noch einmal auf Spurensuche gehen, sagt Polizeisprecherin Fränze Töpfer.