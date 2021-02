Brand an Nordhäuser Atrium-Passage - Schirme und Möbel im Außenbereich angezündet

Nordhausen. Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Nordhausen einen Brand gelegt. Vor der Atrium-Passage wurde ein Feuer gelegt, das Gebäude ist nun beschädigt.

Zu einem Brand ist es in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr an der Nordhäuser Atrium-Passage gekommen. Unbekannte sollen im Außenbereich Schirme und Möbel angezündet haben. Durch den Brand wurde auch eine Scheibe beschädigt, so dass Rauch in das Gebäude eindringen konnte. Die Passage musste belüftet werden.

Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und sicherte DNA-Spuren. Die Berufsfeuerwehr Nordhausen und die Freiwilligen Feuerwehren Nordhausen/Mitte und Sundhausen waren mit ungefähr 30 Mann im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen war für weitere Informationen noch nicht zu erreichen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: