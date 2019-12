Auch Kräfte der Bleicheröder Feuerwehr waren am Dienstag beim Zimmerbrand in Helenenhof im Einsatz.

Brand in Helenenhof: Kripo schließt technischen Defekt aus

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus am Dienstag in Helenenhof nahmen am Mittwochvormittag die Spezialisten der Nordhäuser Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort auf. Einen technischen Defekt als Brandursache schließen sie zum jetzigen Zeitpunkt aus, teilte die Nordthüringer Landespolizeiinspektion mit. Um endgültig eine Ursache festlegen zu können, seien aber noch weitere Ermittlungen erforderlich. Nach dem Brand waren drei Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden – darunter war auch ein Kleinkind.