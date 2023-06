Brand in Rudolstadt inzwischen gelöscht - Schaden geschätzt bei über 100.000 Euro

Der Feuerwehreinsatz am Mittwoch im Rudolstädter Ortsteil Cumbach dauerte bis zum Abend an. Inzwischen gilt das Feuer als gelöscht.

Rudolstadt In einem Wohnhaus im Rudolstädter Ortsteil Cumbach ist ein Feuer ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehren ihre Arbeit erledigt haben, sieht sich der Brandursachenermittler den Ort jetzt bei Tageslicht nochmal an.

"Geschätzt über 100.000 Euro", so Polizeisprecher Benjamin Hertel am Donnerstagfrüh, ist die Schadenshöhe bei dem Brand vom Mittwoch in Rudolstadt-Cumbach. Am Donnerstag werde sich der Brandursachenermittler, ein speziell ausgebildeter Beamter der Kriminalpolizei, den Ort des Geschehens nochmal bei Tageslicht ansehen. Erst danach könne man etwas zur Ursache sagen.

Vermutlich hatte sich ein Holzstapel entzündet

Das Feuer gilt inzwischen als gelöscht. Ausgebrochen war es am Mittwoch Nachmittag an einem Wohnhaus an der Ecke Cumbacher Straße/Am Gänsebach in Rudolstadt, in dem sich ein Getränkehandel befindet. Vermutlich hatte sich dort ein Holzstapel entzündet. Das Feuer war schnell auf das gesamte Wohnhaus übergegangen. Die Flammen waren weithin sichtbar. Aufgrund der Trockenheit und des Windes hatte sich extrem starker Rauch entwickelt.

Großeinsatz bei Wohnhausbrand in Cumbach Großeinsatz bei Wohnhausbrand in Cumbach In einem Wohnhaus im Rudolstädter Ortsteil Cumbach ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Foto: Heike Enzian

Die Löscharbeiten, an denen ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem Landkreis beteiligt waren, gestalteten sich entsprechend schwierig. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen.

