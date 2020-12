Brandanschlag auf Wohnhaus in Apolda – Kripo ermittelt

Am späten Abend des 1. Dezembers haben Unbekannte eine Flasche mit Brandbeschleuniger gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Karl-Marx-Straße in Apolda geworfen.

Nach einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Apolda ermittelt nun die Kripo Jena. Unbekannte warfen am Dienstagabend in der Karl-Marx-Straße eine Bierflasche gefüllt mit einem Brandbeschleuniger gegen die Fassade des Gebäudes. Laut ersten Ermittlungen tränkte die Flüssigkeit aus der geborstenen Flasche auch einen Nadelbaum vor dem Haus, welcher anschließend angezündet wurde. Durch den Brand entstanden etwa 15.000 Euro Sachschaden an der Fassade.