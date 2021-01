Bus brennt auf der A9 bei Schleiz

In der Nacht zu Donnerstag hat ein Bus bei einer Überführungsfahrt auf der Bundesautobahn 9 bei Schleiz Feuer gefangen. Die Schleizer Stützpunktfeuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. Dabei zeigten sie sich beim späteren Abkühlen des Motorbereichs recht kreativ.

Offenbar hat sich der Partikelfilter des Busses entzündet

Es war kurz vor 2 Uhr, als die Piepser die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Schlaf am noch jungen Donnerstagmorgen holten. Laut erster Meldung durch die Rettungsleitstelle war ein Feuer im Motorraum eines Busses ausgebrochen. Den überlangen Gelenkbus fanden die Einsatzkräfte dann am Kilometer 230,5 in Fahrtrichtung München auf dem Standstreifen. Der Bus war auf einer Überführungsfahrt nach Italien unterwegs und bis auf den 47-jährigen Busfahrer unbesetzt

Das Feuer war zu dieser Zeit bereits von dem Busfahrer mit einem Handfeuerlöscher gelöscht worden. Laut der Autobahnpolizei habe sich offenbar der Partikelfilter des Busses entzündet. In Absprache mit der Autobahnpolizei wurde der noch fahrfähige Bus vom Fahrer bis zur Autobahnmeisterei nach Blintendorf überführt. Dort wurde der Brandherd von den Einsatzkräften mittels Wärmebildkamera überprüft. Der immer noch gut 150 Grad heiße Brandbereich wurde dann durch die Einsatzkräfte mittels herumliegenden Schnee heruntergekühlt. „Solche Bereiche mit Schnee zu kühlen hat den Vorteil, dass der Schnee kühler ist als unser mitgeführtes Löschwasser und zudem der Aufwand geringer ist“, erklärte Stadtbrandmeister Ronny Schuberth gegenüber dieser Zeitung.

Gegen 4.10 Uhr war dann die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz wiederhergestellt.

