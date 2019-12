Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brückengeländer stoppt Rutschpartie in Netzkater

Zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Seat am Sonntag auf der B 81 bei Netzkater im Südharz. Er befuhr gegen 19.20 Uhr die Bundesstraße in Richtung der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt, als er in einer Kurve ins Rutschen geriet, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Montag. Das Auto durchbrach ein Brückengeländer, bevor er zum Stehen kam. Der junge Mann aus Magdeburg und seine zwei Insassen blieben zum Glück unverletzt. Der Seat war aber so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Sicherung des Brückengeländers zu gewährleisten.