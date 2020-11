Bundesweite Betrugsmasche nun auch in Thüringen angekommen

Bad Berka. Mit einer neuen Betrugsmasche versuchen Unbekannte nun auch in Thüringen, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Wie die Polizei berichtet, wurde einer 79 Jahre alten Frau aus Bad Berka eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Berlin per Post zugesandt. In der vermeintlichen Anklage wird die Frau des Betruges beschuldigt.

In dem Schreiben ist weiterhin zu lesen, dass die Frau dazu aufgefordert wird, sich umgehend bei einer mit angegebenen Telefonnummer zu melden. Die 79-Jährige wurde allerdings schnell stutzig, da ihr Name in der Anschrift falsch geschriebenen war. Weshalb sie sich dann letztlich auch an die Polizei gewandt hatte. Von ihr kommt auch die eindringliche Warnung vor dieser neuen Art von Betrug, welche mittlerweile bundesweit für Aufsehen sorgt.