Große Lkw-Kontrolle rund ums Erfurter Kreuz

Mit einem Großaufgebot von Polizei und Behörden wurden am Mittwoch am Hermsdorfer und am Erfurter Kreuz Kleintransporter, Lkw und Busse unter die Lupe genommen.

Schleifreisen. Großkontrolle nicht nur am Hermsdorfer, sondern auch rund ums Erfurter Kreuz: Dabei nahm die Polizei am Mittwoch 18 Fahrzeuge unter die Lupe.

Neben der Kontrollstelle am Hermsdorfer Kreuz hat die Thüringer Polizei im Rahmen einer europaweiten Aktionswoche am Mittwoch auch eine mobile Kontrollstelle rund um das Erfurter Kreuz eingerichtet. Die dortigen Beamten überprüften weitere 18 Lkw und Kleintransporter und nahmen ebenso wie ihre Kollegen bei Hermsdorf mehrere Bußgeldanzeigen aus – wie es von der Autobahnpolizei heißt – „verschiedenen Rechtsbereichen des Schwerlastverkehrs“ auf. So habe es Verstöße gegen Sozialvorschriften, aber auch in Bezug auf den Transport von Abfällen und Gefahrgut gegeben.

Ursprünglich sollte die zweite Kontrollstelle an der A 38 entstehen. Nach einem Unfall in der Nacht zum Mittwoch, bei dem zwischen Großwechsungen und Bleicherode zwei Lkw verunglückten, blieb die Fahrbahn aber zeitweise gesperrt, so dass die Beamten auf die A 71 auswichen. Bei den beiden Strafanzeigen, die wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz am Hermsdorfer Kreuz aufgenommen wurden, ist es indes geblieben. Ein Busreisender, bei dem eine Schreckschusswaffe entdeckt worden war, besitzt einen Kleinen Waffenschein und damit die Berechtigung, die Waffe mitzuführen.

