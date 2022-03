Abendstimmung am Bergsee Ratscher. Doch am Wochenende wurde die Ruhe von einem Feuerwehreinsatz unterbrochen.

Campingwagen am Bergsee Ratscher brennt: 40.000 Euro Schaden

Schleusingen. Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

In der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr rief laut Polizei ein brennender Wohnwagen die Feuerwehr als auch die Polizei auf den Plan. Der am Bergsee Ratscher abgestellte Campingwagen stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits völlig in Brand.

Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Suhl.