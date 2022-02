Chlorgas-Explosion im Hallenbad: Zwei Männer verletzt

In einem Schwimmbad eines Mutter-Kind-Kur-Heimes hat es eine Chlorgas-Explosion gegeben (Symbolfoto).

Neuhaus am Rennweg. Im Schwimmbad eines Mutter-Kind-Kur-Heimes in Steinheid hat es eine Chlorgas-Explosion gegeben.

Bei einer Chlorgas-Explosion in einem Hallenbad in Neuhaus am Rennweg sind Dienstagnachmittag zwei Männer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam es in einem Hallenbad, das sich auf dem Gelände des Mutter-Kind-Kur-Heimes im Schanzweg in Steinheid befindet, zu einer Chlorgas-Explosion. Dabei verletzten sich zwei Mitarbeiter leicht, als sie das Chlorgas einatmeten.

Beide Männer im Alter von 61 und 63 Jahren kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Neuhaus. Grund für die Explosion war offenbar ein technischer Defekt der Mischmaschine.

Kameraden der Feuerwehr sorgten für die Belüftung der betroffenen Räumlichkeiten und sperrten das Gelände ab. Der Schwimmbadbetrieb wurde eingestellt und kann erst nach Freigabe vom Amt für Arbeitsschutz erfolgen. Von einer Gefahr für das Mutter-Kind-Heim geht die Feuerwehr nicht aus.

Der Sachschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.