An der Einsatzstelle vor einer Baufirma am Samstagmittag in Bleicherode.

Couragierter Eingriff: Zeugen verhindern in Bleicherode die Flucht von Baumaschinendieben

Bleicherode. Ein Mann und seine Freunde lassen drei mutmaßliche Kriminelle nicht entkommen und übergeben sie der Polizei.

Aufmerksamen Bürgern in Bleicherode ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstag, kurz nach 13 Uhr, drei Baumaschinendiebe festnehmen konnte. Ein Firmenmitarbeiter habe zunächst beobachtet, wie sich die drei Personen auf dem Gelände einer Firma verdächtig bewegten. Das Interesse der Verdächtigen habe offenkundig den Baumaschinen gegolten, die sich auf Lastwagen befanden, die auf dem Gewerbegrundstück abgestellt waren, teilte die Polizei mit. Aus anderer Quelle hieß es, der Zeuge habe zwei Freunde und die Polizei informiert, um die Täter an der Flucht zu hindern.

Ertappt hätten die drei mutmaßlichen Diebe bereits zurechtgelegtes Beutegut zurückgelassen und versucht, mit einem Kleintransporter zu entkommen, so die Polizei. Das hätten die couragierten Bleicheröder bis zum Eintreffen der Polizei verhindert. Der sind nach eigenen Angaben die drei in Sachsen-Anhalt lebenden Diebe wegen früherer Vergehen bereits bekannt. In ihrem Fahrzeug seien Aufbruchswerkzeuge gefunden worden. Der Fahrer des Kleintransporters besitze überdies nicht die nötige Fahrerlaubnis.

Die Polizei in Nordhausen habe ein Ermittlungsverfahren gegen die drei eingeleitet.