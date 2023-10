Zu einem Unfall zwischen einem Pkw Skoda und Bus kam es am Montag in Sömmerda.

Crash zwischen Auto und Bus in Sömmerda

Sömmerda. In Sömmerda kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus.

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Montag die Vorfahrt eines Busses missachtet, als sie vom Parkplatz beim Kaufland in die Mainzer Straße einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurde sie und der 55-jährige Busfahrer leicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Sömmerda betreuten die zwölf Bus-Fahrgäste bis zum Eintreffen des Ersatzbusses, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und von Betriebsstoffen beräumt an die Landespolizei übergeben.

Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

