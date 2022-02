Defekte Ampel bei Niedersachswerfen sorgt für Chaos, Autofahrer beschimpfen Polizisten

Niedersachswerfen. Kilometerlanger Stau, der bis nach Nordhausen reicht. Nerven liegen blank. Polizei berichtet von einem „technisch verzwickten Einsatz mit vielen Emotionen“.

Die stressigste Phase für Autofahrer ist der Freitagnachmittag. Das beweist jedes Jahr die Nordhäuser Unfallstatistik. Fällt genau zu dieser Zeit auf einer vielbefahrenen Kreuzung auch noch die Ampel aus, ist das Chaos vorprogrammiert. Und die Nerven vieler Betroffener liegen blank.

Am Steinfeld bei Niedersachswerfen treffen sich Bundesstraße 4, die Harzquerbahn und die Zufahrt zu einem Einkaufszentrum. Ampeln regeln hier den Verkehrsfluss. Doch seit Mittwochabend spielen die Lichtzeichen verrückt. Die Nordhäuser Polizei spricht von „merkwürdigen Schaltsequenzen“. Diese bleiben nicht verborgen. Polizei, Rettungsleitstelle und das Nordthüringer Straßenbauamt kümmern sich.

Die Ampel habe sich „wenig kooperativ“ gezeigt, berichtet ein Sprecher der Nordhäuser Landespolizeiinspektion und erklärt: „Die Anlage blieb einfach nicht defekt, sondern versetzte sich von selbst immer wieder in eine ordnungsgemäße Funktion, bevor ein Techniker sich der Launen dieser Anlage annehmen konnte.“ So kann kein Reparateur arbeiten. Eine erste Analyse kommt zum Ergebnis: „Der Defekt sitzt tiefer.“ Deshalb, bedauert der Polizeisprecher, „war eine schnelle Lösung des Problems nicht abzusehen“.

Es kam, wie es kommen musste. Zur Hauptverkehrszeit am Freitag verweigert die Ampel erneut ihren Dienst. Es ist 13.30 Uhr, als die ersten Notrufe bei der Polizei eingehen. Die Ordnungshüter würden gern schnell reagieren. Aber etliche Unfälle beschäftigen sie bereits, darunter der schwere Crash nahe der Ibergtalsperre bei Buchholz.

An der Kreuzung geht nichts mehr. Die Autoschlangen wachsen. In Nordhausen ist der Stau schon am Albert-Kuntz-Sportpark spürbar. In Niedersachswerfen stehen die Fahrzeuge ebenfalls bis tief in den Ort hinein. Ab 14 Uhr erreichen die Anrufe den Inspektionsdienst „fast im Minutentakt“, registriert der Polizeisprecher. Die meisten sind höflich. Aber etliche laden ihren Frust ab.

Die Beamten bitten um Verständnis und geben eine Verkehrswarnmeldung über den Rundfunk ab. Dann sind auch endlich Einsatzkräfte verfügbar, die zur Kreuzung fahren können. Eine Streife übernimmt den Job der störrischen Ampel.

„Recht schnell gelingt es, den Stau aufzulösen“, berichtet der Polizeisprecher. Aber die Ordnungshüter müssen einiges ertragen. Es gibt Autofahrer, die die Zeichen der Beamten gar nicht beachten. Die Polizisten müssen sich mehrfach anhupen lassen. Andere Autofahrer bleiben auf der Kreuzung neben den Beamten stehen, „um lieber ihren Frust kundzutun, als an einer schnellen Auflösung des Staus mitzuwirken“, blickt der Polizeisprecher zurück.

Eine Reparatur der Ampel ist am Freitag nicht mehr zu realisieren. Deshalb fällt die Entscheidung, angesichts der Verkehrssituation die Lichtzeichenanlage auf der B 4 abzuschalten. Davon nicht betroffen ist die Ampel am Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Die Polizisten befürchten, dass sich rücksichtslose Autofahrer dennoch auf den Gleisen befinden könnten, wenn sich Triebwagen und Straßenbahnen nähern. Deshalb warnen sie HSB und Nordhäuser Verkehrsbetriebe.

„Zeitgleich mit dem Entschluss, die Ampel abzustellen, begann diese, wieder ordnungsgemäß zu funktionieren“, berichtet der Polizeisprecher. „Abgeschaltet wurde sie dennoch.“ Rückblickend resümiert er: „Es war ein technisch verzwickter Einsatz mit vielen Emotionen.“