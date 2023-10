Defekte Bremsen - Lkw mit erheblichen Mängeln von Polizei auf A9 gestoppt

Hermsdorf. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die Thüringer Autobahnpolizei einen Lkw mit erheblichen Mängeln gestoppt.

Am Dienstag stoppte die Autobahnpolizei auf der A9 erneut einen Lkw mit erheblichen Mängeln. Der Sattelzug fiel einer Streife in der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes auf. Demnach stand auf der Ladefläche des Anhängers eine Holzerntemaschine, wodurch sowohl die vorgeschriebene Breite und Länge, als auch das Gewicht des Lkw-Gespanns deutlich überschritten wurde. Laut Angaben der Polizei konnte der 40-jährige Fahrer keine erforderliche Ausnahmegenehmigung für den Transport vorlegen.

Auf dem Anhänger des Lkw wurde eine viel zu große und viel zu schwere Holzerntemaschine transportiert. Foto: Autobahnpolizei Thüringen

Bei der Kontrolle fielen zudem erste und teilweise eklatante Mängel am Anhänger auf. So soll unter anderem die Bremsanlage in einem schlechten Zustand gewesen sein. Das Lkw-Gespann wurde anschließend zum technischen Gutachten der DEKRA nach Gera gebracht. Hier stellten die Prüfer schwerwiegende Mängel fest. Unter anderem funktionierte die Bremseanlage einer Achse überhaupt nicht mehr. Außerdem war der Querträger durchrostet und ein komplett verzogener Rahmen rundeten den katastrophalen Gesamtzustand des Anhängers ab. Eine Weiterfahrt war damit obsolet.

Aber auch der Lkw stand nach Angaben der Polizei mit einer Vielzahl an teilweise "erheblichen Mängeln" nicht viel besser da. Fahrer und Unternehmer müssen sich nun auf empfindliche Bußgeldstrafen einstellen.

Schrottreifen Lkw auf A4 gestoppt

Bereits am Montag hatte die Autobahnpolizei auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf einen schrottreifen Lkw gestoppt.

Diesen Lkw zog die Autobahnpolizei zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf aus dem Verkehr. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Das Verbindungskabel ISO 7638, welches zur Ansteuerung des Elektronischen Bremssystems (EBS) der Anhängerbremsanlage notwendig ist, fehlte komplett. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Diese Leitung wurde gekappt. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Hier läuft Öl aus. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Die Bremsanlage war völlig korrodiert. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Dieser Reifen war verschlissen. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Hier ist der Rahmen gebrochen. Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

